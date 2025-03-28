Мужчина, едва не убивший жену и друга на Харьковщине, получил 11 лет
Мужчина вместе со своей 48-летней женой и их 40-летним знакомым вместе выпивали, он приревновал и он бросил в них гранату.
Инцидент произошел в селе Донецкое Изюмского района в начале октября 2022 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Мужчина приревновал свою избранницу к товарищу и пошел в другой дом, где во время оккупации базировались россияне, забрал оттуда ручную осколочную гранату РГД-5. Вернувшись, он вынул чека и бросил гранату на пол, она взорвалась. Жена и друг получили ранения.
Обвиняемый свою вину не признал. Заявил, что не хотел убивать и рассказал, что был без очков, упал, а граната выпала из рук и взорвалась.
Но суд признал 61-летнего мужчину виновным в покушении на умышленное убийство двух человек. И назначил наказание – 11 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, ревность, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина вместе со своей 48-летней женой и их 40-летним знакомым вместе выпивали, он приревновал и он бросил в них гранату.".