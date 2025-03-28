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Чоловік, що ледве не вбив дружину та друга на Харківщині, отримав 11 років

Події 17:50   28.03.2025
Оксана Якушко
Чоловік, що ледве не вбив дружину та друга на Харківщині, отримав 11 років

Чоловік разом зі своєю 48-річною дружиною та їхнім 40-річним знайомим разом випивали, він приревнував і він кинув у них гранату.

Інцидент стався у селі Донецьке Ізюмського району на початку жовтня 2022 року, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік приревнував свою обраницю до товариша та пішов до іншого будинку, де під час окупації базувались росіяни, забрав звідти ручну осколкову гранату РГД-5. Повернувшись, він вийняв чеку та кинув гранату на підлогу, після чого вона вибухнула. Дружина та друг отримали поранення.

Обвинувачений свою вину не визнав. Заявив, що не хотів вбивати і розповів, що був без окулярів, впав, а граната випала з рук і вибухнула.

Але суд визнав 61-річного чоловіка винним у замаху на умисне вбивство двох осіб. І призначив покарання – 11 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мужчина вместе со своей 48-летней женой и их 40-летним знакомым вместе выпивали, он приревновал и он бросил в них гранату.".