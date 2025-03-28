“Це відбувається”: боєць про заяву Зеленського щодо наступу на Харківщину

Командир підрозділу «Terra» 3-ї штурмової бригади ЗСУ, що воює у Харківській області, Микола Волохов в етері нацмарафону підтвердив, що є ознаки підготовки ворога до нового наступу на Харківщину.

Відповідаючи на запитання ведучого, він констатував, що заява президента Володимира Зеленського про підготовку РФ до нового наступу на Харківщині та Сумщині – вірна.

“На жаль, це відбувається. На жаль, дійсно можу констатувати той факт, що ворог намагається сконцентрувати свої сили на певних ділянках і навіть вимушує нас насправді певним чином бути активними і проводити контрнаступальні дії. І що робити у цьому разі?”, – уточнив Волохов.

За його словами, протидіяти ворогові зараз можна досить ефективно, якщо вибивати його з позицій – плацдармів, які вони зможуть надалі використати для майбутніх наступів.

“Третя окрема штурмова бригада на ділянці Борової провела таку операцію. Провели ми наступальні дії і звільнили таке невеличке селище, але з дуже красивою назвою селище Надія. Повернули Україні надію, контроль над надією. І навіщо це робиться? Можна подумати, три квадратні кілометри простору, три квадратні кілометри землі не так вже й багато. Але ми розуміємо, які позиції можуть бути використані ворогом вигідно, як наступальні. Намагаємося створювати буферні зони для прискорення реакції тих же дронів, тому що якщо буде занадто притул до ворога, то можна не встигнути безпілотними системами, технологіями зреагувати на техніку, зреагувати на піхоту”, – пояснив він.

Він також наголосив, що такі наступи – елемент активної оборони ЗСУ. Адже так вдається швидко зривати плани росіян на Харківщині.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, «Інтерфакс-Україна» передавав, що в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro президент Володимир Зеленський знову заявив про плани Путіна наступати на Сумщині та Харківщині. Він зазначив, що Путін вже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції.