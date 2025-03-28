ISW: українські захисники успішно контратакували і просунулися на Харківщині
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ змогли вибити супротивника на одному із напрямків у Харківській області.
Йдеться про Борівський напрямок, уточнили в ISW.
“Опубліковані 27 березня геолокаційні кадри, на яких видно, як елементи російського 12-го танкового полку (4-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія), Московський військовий округ завдають ударів по українських позиціях, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Зеленого Гаю (на схід від Борової)”, – передають в Інституті вивчення війни.
А ось успіхів у окупантів на жодній ділянці на Харківщині немає, констатували експерти. Усі штурми ЗС РФ на Куп’янському напрямку СОУ успішно відбили.
“Російські війська наступали на північний схід від Куп’янська біля Дворічної; на північ від Куп’янська біля Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного 26 і 27 березня”, – пишуть аналітики.
Не мали успіху і штурми росіян на Харківському напрямку. СОУ стримали всі атаки ворога у районі Вовчанська.
Читайте також: Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, бои, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: українські захисники успішно контратакували і просунулися на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ змогли вибити супротивника на одному із напрямків у Харківській області.".