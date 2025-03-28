ISW: українські захисники успішно контратакували і просунулися на Харківщині

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ змогли вибити супротивника на одному із напрямків у Харківській області.

Йдеться про Борівський напрямок, уточнили в ISW.

“Опубліковані 27 березня геолокаційні кадри, на яких видно, як елементи російського 12-го танкового полку (4-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія), Московський військовий округ завдають ударів по українських позиціях, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Зеленого Гаю (на схід від Борової)”, – передають в Інституті вивчення війни.

А ось успіхів у окупантів на жодній ділянці на Харківщині немає, констатували експерти. Усі штурми ЗС РФ на Куп’янському напрямку СОУ успішно відбили.

“Російські війська наступали на північний схід від Куп’янська біля Дворічної; на північ від Куп’янська біля Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного 26 і 27 березня”, – пишуть аналітики.

Не мали успіху і штурми росіян на Харківському напрямку. СОУ стримали всі атаки ворога у районі Вовчанська.