Водителя, ездившего по улицам под мухой, копы поймали в Харькове

Водитель автомобиля Toyota, двигаясь задним ходом, столкнулся с автомобилем Kia в Харькове, сообщила патрульная полиция.

ДТП произошло 18 августа днем на улице Олимпийской. Когда копы составляли админматериалы по ДТП, они обнаружили, что водитель автомобиля Kia имеет все признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти алкотест водитель согласился. Как результат – 0.60 промилле, что втрое превышает норму.

Полицейские отстранили от управления водителя Киа и на обоих водителей составили админматериалы, которые в дальнейшем передадут в суд.