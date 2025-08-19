Водія, що їздив вулицями підшофе, копи впіймали у Харкові
Водій автомобіля Toyota, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з автомобілем Kia у Харкові, повідомила патрульна поліція.
ДТП сталася 18 серпня вдень на вулиці Олімпійській. Коли копи складали адмінматеріали стосовно ДТП, вони виявили, що кермувальник автомобіля Kia має всі ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти алкотест на стан сп’яніння водій погодився. Як результат — 0.60 проміле, що втричі перевищує норму.
Поліціянти відсторонили від керування водія Кіа та на обох водіїв склали адмінматеріали, які надалі передадуть до суду.
