Приехал к бывшей и бросил гранату: ревнивец получил подозрение на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, из-за ревности швырнул гранату в сторону экс-возлюбленной.

Событие произошло 30 апреля в селе Ольховка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Установлено, что фигурант приехал к бывшей сожительнице и увидел ее с другим.

«Злоумышленник бросил боеприпас, который взорвался. Мужчина и женщина успели забежать во двор домовладения, что и спасло им жизнь. Обломками повреждены два транспортных средства, которые стояли у дома. После совершения преступления злоумышленник сбежал», — рассказали правоохранители.

В тот же день мужчину и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.