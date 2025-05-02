Приехал к бывшей и бросил гранату: ревнивец получил подозрение на Харьковщине
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, из-за ревности швырнул гранату в сторону экс-возлюбленной.
Событие произошло 30 апреля в селе Ольховка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Установлено, что фигурант приехал к бывшей сожительнице и увидел ее с другим.
«Злоумышленник бросил боеприпас, который взорвался. Мужчина и женщина успели забежать во двор домовладения, что и спасло им жизнь. Обломками повреждены два транспортных средства, которые стояли у дома. После совершения преступления злоумышленник сбежал», — рассказали правоохранители.
В тот же день мужчину и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Если вину докажут, фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граната, полиция, ревность, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, из-за ревности швырнул гранату в сторону экс-возлюбленной.".