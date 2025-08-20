Приревнував: на Салтівці чоловік убив кохану, а потім застрелився

Тіла загиблих знайшли 19 серпня близько 22:10 на Салтівці біля будинку на проспекті Тракторобудівників.

Загиблим – по 25 років, встановили у ГУ НП України у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Згодом чоловік розбив вікно та проник у квартиру, розташовану на першому поверсі. Потерпіла намагалася втекти й вибігла на вулицю. Чоловік наздогнав її та здійснив декілька пострілів зі зброї, від яких вона загинула“, – пишуть копи.

Після цього чоловік вчинив самогубство, з’ясували поліцейські. З місця трагедії правоохоронці вже вилучили усі докази.

“Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”, – додали в поліції.