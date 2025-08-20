Купив за 11 тисяч грн: водій із фальшивими правами попався копам у Харкові
19 серпня вдень, на вулиці Георгія Тарасенка патрульні зупинили автобіль «Renault» через виявлену технічну несправність.
«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік зізнався, що придбав фальшивий документ за 11000 гривень, розповіли правоохоронці.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці нагадують: за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток,штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
