Купив за 11 тисяч грн: водій із фальшивими правами попався копам у Харкові

19 серпня вдень, на вулиці Георгія Тарасенка патрульні зупинили автобіль «Renault» через виявлену технічну несправність.

«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік зізнався, що придбав фальшивий документ за 11000 гривень, розповіли правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують: за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток,штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.