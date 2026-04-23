Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
У Харкові затримали 57-річного чоловіка, який, за версією слідства, організував отримання водійських прав “під ключ” — від фіктивного навчання в автошколі до гарантованого складання іспиту в сервісному центрі МВС.
У січні харків’янин дізнався від знайомого, що той хоче купити мікроавтобус, для керування яким потрібне посвідчення водія з відкритою категорією «С». Ділок запропонував допомогу – за 30 тисяч гривень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Половина суми призначалася для фіктивного навчання в автошколі, половина — працівникам сервісного центру МВС для успішного складання практичного іспиту. При цьому фігурант запевнив, що самотужки отримати права чоловік не зможе.
У лютому ділок отримав від клієнта половину суми разом із документами для автошколи. А перед початком практичного іспиту показав майбутньому водієві екзаменаційний маршрут. Завдяки цьому чоловік успішно все склав. Решту коштів фігурант попросив передати своєму знайомому, який чекав в автівці біля сервісного центру. Того ж дня замовник отримав бажані права.
Ділка затримали 21 квітня та повідомили йому про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці повідомили про підозру 52-річній керівниці однієї з автошкіл у Куп’янському районі, яка, за версією слідства, привласнила мільйони гривень державних коштів, виділених на навчання за ваучерами.
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 18:02;