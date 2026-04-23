Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося

Суспільство 18:02   23.04.2026
Олена Нагорна
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося

У Харкові затримали 57-річного чоловіка, який, за версією слідства, організував отримання водійських прав “під ключ” — від фіктивного навчання в автошколі до гарантованого складання іспиту в сервісному центрі МВС.

У січні харків’янин дізнався від знайомого, що той хоче купити мікроавтобус, для керування яким потрібне посвідчення водія з відкритою категорією «С». Ділок запропонував допомогу – за 30 тисяч гривень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Половина суми призначалася для фіктивного навчання в автошколі, половина — працівникам сервісного центру МВС для успішного складання практичного іспиту. При цьому фігурант запевнив, що самотужки отримати права чоловік не зможе.

У лютому ділок отримав від клієнта половину суми разом із документами для автошколи. А перед початком практичного іспиту показав майбутньому водієві екзаменаційний маршрут. Завдяки цьому чоловік успішно все склав. Решту коштів фігурант попросив передати своєму знайомому, який чекав в автівці біля сервісного центру. Того ж дня замовник отримав бажані права.

Ділка затримали 21 квітня та повідомили йому про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці повідомили про підозру 52-річній керівниці однієї з автошкіл у Куп’янському районі, яка, за версією слідства, привласнила мільйони гривень державних коштів, виділених на навчання за ваучерами.

Читайте також: Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося
23.04.2026, 18:02
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
23.04.2026, 17:29
Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз
Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз
23.04.2026, 16:47
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
23.04.2026, 17:07
Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині
Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині
23.04.2026, 16:13
На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
23.04.2026, 12:12

Новини за темою:

18.04.2026
Без прав та шолома розсікав підліток на мотоциклі на Берестинщині
16.02.2026
Поліціянт із друзями наживалися на складанні іспитів на водійські права
21.01.2026
Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині
18.12.2025
86 разів харків’янин сідав за кермо напідпитку, суд дав йому 2 роки за ґратами
12.11.2025
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові


  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 18:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 57-річного чоловіка, який, за версією слідства, організував отримання водійських прав “під ключ”.".