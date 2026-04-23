Водійські права «під ключ» робили в Харкові за 30 тис. грн: як все відбувалося

У Харкові затримали 57-річного чоловіка, який, за версією слідства, організував отримання водійських прав “під ключ” — від фіктивного навчання в автошколі до гарантованого складання іспиту в сервісному центрі МВС.

У січні харків’янин дізнався від знайомого, що той хоче купити мікроавтобус, для керування яким потрібне посвідчення водія з відкритою категорією «С». Ділок запропонував допомогу – за 30 тисяч гривень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Половина суми призначалася для фіктивного навчання в автошколі, половина — працівникам сервісного центру МВС для успішного складання практичного іспиту. При цьому фігурант запевнив, що самотужки отримати права чоловік не зможе.

У лютому ділок отримав від клієнта половину суми разом із документами для автошколи. А перед початком практичного іспиту показав майбутньому водієві екзаменаційний маршрут. Завдяки цьому чоловік успішно все склав. Решту коштів фігурант попросив передати своєму знайомому, який чекав в автівці біля сервісного центру. Того ж дня замовник отримав бажані права.

Ділка затримали 21 квітня та повідомили йому про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

