86 разів харків’янин сідав за кермо напідпитку, суд дав йому 2 роки за ґратами

Через пиятику харків’янин залишився без водійських прав, але все одно три роки порушував ПДР, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У Харкові чоловік роками демонстративно ігнорував судові рішення та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, нарешті отримав реальне покарання.

У грудні 2022 року постанова суду позбавила чоловіка водійських прав. Але заборону він ігнорував і продовжив сідати за кермо напідпитку.

Упродовж 2023–2025 років чоловіка 86 разів викрили у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, коли він перебував у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.

У серпні 2025 року Індустріальний райсуд Харкова визнав мешканця міста винним в умисному невиконанні судового рішення і призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Харківський апеляційний суд переглянув рішення першої інстанції та дав чоловікові 2 роки позбавлення волі для реального відбування.