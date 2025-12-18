86 раз харьковчанин садился за руль пьяный – и суд дал ему 2 года за решеткой
Из-за попоек харьковчанин остался без водительских прав, но три года нарушал ПДД, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В Харькове мужчина годами демонстративно игнорировал судебные решения и подвергал опасности других участников дорожного движения, и наконец получил реальное наказание.
В декабре 2022 года постановление суда лишило мужчину водительских прав. Но он игнорировал запрет и продолжил садиться за руль под хмельком.
В течение 2023-2025 годов мужчину 86 раз уличили в нарушениях правил дорожного движения во время управления машиной, когда он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В августе 2025 года Индустриальный райсуд Харькова признал жителя города виновным в умышленном неисполнении судебного решения и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Харьковский апелляционный суд пересмотрел решение первой инстанции и дал мужчине 2 года лишения свободы для реального отбывания.
