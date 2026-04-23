Права «под ключ» делали в Харькове за 30 тыс. грн: как все было устроено

В Харькове задержали 57-летнего мужчину, который, по версии следствия, организовал получение водительских прав «под ключ» — от фиктивного обучения в автошколе до гарантированной сдачи экзамена в сервисном центре МВД.

В январе харьковчанин узнал от знакомого, что тот хочет купить микроавтобус, для управления которым нужно водительское удостоверение с открытой категорией «С». Делец предложил помощь — за 30 тысяч гривен, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Половина суммы предназначалась для фиктивного обучения в автошколе, половина — работникам сервисного центра МВД для успешной сдачи практического экзамена. При этом фигурант заверил, что самостоятельно получить права мужчина не сможет.

В феврале делец получил от клиента половину суммы вместе с документами для автошколы. А перед началом практического экзамена показал будущему водителю экзаменационный маршрут. Благодаря этому мужчина успешно все сдал. Остаток средств фигурант попросил передать своему знакомому, который ждал в авто возле сервисного центра. В тот же день заказчик получил желанные права.

Дельца задержали 21 апреля и сообщили ему о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители сообщили о подозрении 52-летней руководительнице одной из автошкол в Купянском районе, которая, по версии следствия, присвоила миллионы гривен государственных средств, выделенных на обучение по ваучерам.