Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині

Суспільство 16:13   23.04.2026
Вікторія Яковенко
Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На хабарі “погоріла” військова медикиня на Харківщині – правоохоронці встановили, що жінка обіцяла чоловіку вплинути на рішення ВЛК.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень.

“За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення “потрібного” висновку щодо придатності до військової служби”, – розповіли правоохоронці.

У поліції зазначили, що у березні копи зафіксували отримання нею частини неправомірної вигоди – 10 тисяч гривень. А 21 квітня, одразу після передачі другої частини хабаря у сумі 30 тисяч гривень, жінку затримали.

Фігурантці повідомили про підозру. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.

Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше правоохоронці вручили підозру 44-річній мешканці селища Старовірівка, яка, за даними слідства, вимагала з постраждалого воїна гроші за “списання” з військового обліку.

