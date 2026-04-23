Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині

На хабарі “погоріла” військова медикиня на Харківщині – правоохоронці встановили, що жінка обіцяла чоловіку вплинути на рішення ВЛК.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень.

“За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення “потрібного” висновку щодо придатності до військової служби”, – розповіли правоохоронці.

У поліції зазначили, що у березні копи зафіксували отримання нею частини неправомірної вигоди – 10 тисяч гривень. А 21 квітня, одразу після передачі другої частини хабаря у сумі 30 тисяч гривень, жінку затримали.

Фігурантці повідомили про підозру. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.

