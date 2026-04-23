Брала 40 тисяч за “потрібні” висновки ВЛК: медикиню підозрюють на Харківщині
На хабарі “погоріла” військова медикиня на Харківщині – правоохоронці встановили, що жінка обіцяла чоловіку вплинути на рішення ВЛК.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень.
“За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення “потрібного” висновку щодо придатності до військової служби”, – розповіли правоохоронці.
У поліції зазначили, що у березні копи зафіксували отримання нею частини неправомірної вигоди – 10 тисяч гривень. А 21 квітня, одразу після передачі другої частини хабаря у сумі 30 тисяч гривень, жінку затримали.
Фігурантці повідомили про підозру. Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше правоохоронці вручили підозру 44-річній мешканці селища Старовірівка, яка, за даними слідства, вимагала з постраждалого воїна гроші за “списання” з військового обліку.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: медик, поліція, хабар, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 16:13;