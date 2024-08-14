Росіяни вбили дроном госпітальєрку “Майк” на Харківщині

Сьогодні росіяни атакували дроном авто “Госпітальєрів” у Харківській області, вбивши 35-річну медикиню Олександру Мулькевич, повідомила на сторінці в Instagram засновниця “Госпітальєрів” Яна Зінкевич.

«Сьогодні на Харківщині росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено з fpv-дрона евакуаційну машину медиків-Госпітальєрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі. Одна парамедикиня з пораненням середнього ступеню уже в госпіталі, їй надають оперативну допомогу. На щиті посестра «Майк». Мулькевич Олександра Юріївна (27.03.1989-14.08.2024)», – розповіла Зінкевич.

Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні останній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім’ями.

Раніше Сергій Болвінов повідомив, що росіяни потрапили дроном автомобілем з волонтерами, вбивши двох людей.