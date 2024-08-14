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Россияне убили дроном госпитальерку «Майк» в Харьковской области

Общество 21:57   14.08.2024
Оксана Якушко
Россияне убили дроном госпитальерку «Майк» в Харьковской области Фото: Яна Зинкевич / Инстаграм

Сегодня россияне атаковали дроном авто «Госпитальеров» в Харьковской области, убив 35-летнюю медика Александру Мулькевич, сообщила на странице в Instagram основательница «Госпитальеров» Яна Зинкевич.

«Сегодня в Харьковской области россияне совершили очередное преступление. Попали fpv-дроном по эвакуационной машине медиков-Госпитальеров Харьковской области, которая направлялась на выполнение задачи. Одна парамедик с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Одна девушка, к сожалению, погибла. На щите сестра «Майк». Мулькевич Александра Юрьевна (27.03.1989-14.08.2024)», – рассказала Зинкевич.

Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня последний день своей ротации и завтра уже отправиться домой к своим семьям.

Ранее Сергей Болвинов сообщил, что россияне попали дроном по автомобилю с волонтерами, убив двух человек.

Читайте также: Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне атаковали дроном авто «Госпитальеров» в Харьковской области, убив 35-летнюю медика Александру Мулькевич, сообщила на странице в Instagram основательница «Госпитальеров» Яна Зинкевич.".