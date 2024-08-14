Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині

Росіяни вбили медиків-волонтерів, застосувавши FPV-дрон по автомобілю «Госпітальєрів» у селищі Білий Колодязь, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«У селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинули двоє медиків – чоловік і жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені», – розповів Болвінов.