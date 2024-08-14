Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині
Росіяни вбили медиків-волонтерів, застосувавши FPV-дрон по автомобілю «Госпітальєрів» у селищі Білий Колодязь, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.
«У селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинули двоє медиків – чоловік і жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені», – розповів Болвінов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: волонтер, Госпитальеры, дрон, медик, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, росіяни, Сергей Болвинов;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вбили медиків-волонтерів, застосувавши FPV-дрон по автомобілю «Госпітальєрів» у селищі Білий Колодязь, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.".