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Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині

Події 18:06   14.08.2024
Оксана Якушко
Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині

Росіяни вбили медиків-волонтерів, застосувавши FPV-дрон по автомобілю «Госпітальєрів» у селищі Білий Колодязь, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«У селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинули двоє медиків – чоловік і жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника  зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені», – розповів Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вбили медиків-волонтерів, застосувавши FPV-дрон по автомобілю «Госпітальєрів» у селищі Білий Колодязь, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.".