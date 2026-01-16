На 91 році життя померла відома вчена-генетик Олена Гречаніна
Сьогодні, 16 січня, пішла з життя видатна науковиця, лікарка, педагогиня, почесна громадянка Харкова та Харківської області Олена Гречаніна. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
“Олена Яківна була видатним вченим, лікарем і педагогом, чиє ім’я назавжди вписане в історію української та світової медицини. Її багаторічна діяльність була присвячена розвитку медичної генетики, охороні здоров’я матері та дитини, впровадженню сучасних методів допологової діагностики. Завдяки її науковому таланту, наполегливій праці та відданості справі в Харкові сформувалася школа клінічних генетиків, і тисячі родин отримали шанс на здорове майбутнє. Вона виховала цілі покоління лікарів, залишивши по собі не лише вагомі наукові здобутки, а й приклад справжнього служіння людям”, – сказав мер Ігор Терехов.
Олені Гречаніній був 91 рік.
