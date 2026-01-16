На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина

Сегодня, 16 января, ушла из жизни выдающаяся ученая, врач, педагог, почётная гражданка Харькова и Харьковской области Елена Гречанина. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Елена Яковлевна была выдающимся ученым, врачом и педагогом, чье имя навсегда вписано в историю украинской и мировой медицины. Ее многолетняя деятельность была посвящена развитию медицинской генетики, здравоохранению матери и ребенка, внедрению современных методов дородовой диагностики. Благодаря ее научному таланту, упорному труду и преданности делу в Харькове сформировалась школа клинических генетиков, и тысячи семей получили шанс на здоровое будущее. Она воспитала целые поколения врачей, оставив после себя не только весомые научные достижения, но и пример подлинного служения людям», – сказал мэр Игорь Терехов.

Елена Гречаниной был 91 год.