На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина
Сегодня, 16 января, ушла из жизни выдающаяся ученая, врач, педагог, почётная гражданка Харькова и Харьковской области Елена Гречанина. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Елена Яковлевна была выдающимся ученым, врачом и педагогом, чье имя навсегда вписано в историю украинской и мировой медицины. Ее многолетняя деятельность была посвящена развитию медицинской генетики, здравоохранению матери и ребенка, внедрению современных методов дородовой диагностики. Благодаря ее научному таланту, упорному труду и преданности делу в Харькове сформировалась школа клинических генетиков, и тысячи семей получили шанс на здоровое будущее. Она воспитала целые поколения врачей, оставив после себя не только весомые научные достижения, но и пример подлинного служения людям», – сказал мэр Игорь Терехов.
Елена Гречаниной был 91 год.
- • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 10:54;