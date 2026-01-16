Live

На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина

Общество 10:54   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина Фото: ХГС

Сегодня, 16 января, ушла из жизни выдающаяся ученая, врач, педагог, почётная гражданка Харькова и Харьковской области Елена Гречанина. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

«Елена Яковлевна была выдающимся ученым, врачом и педагогом, чье имя навсегда вписано в историю украинской и мировой медицины. Ее многолетняя деятельность была посвящена развитию медицинской генетики, здравоохранению матери и ребенка, внедрению современных методов дородовой диагностики. Благодаря ее научному таланту, упорному труду и преданности делу в Харькове сформировалась школа клинических генетиков, и тысячи семей получили шанс на здоровое будущее. Она воспитала целые поколения врачей, оставив после себя не только весомые научные достижения, но и пример подлинного служения людям», – сказал мэр Игорь Терехов.

Елена Гречаниной был 91 год.

Читайте также: Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу – детали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, удар по энергообъекту
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, удар по энергообъекту
16.01.2026, 10:59
Сегодня 16 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 января 2026: какой праздник и день в истории
16.01.2026, 06:00
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
15.01.2026, 22:05
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
15.01.2026, 22:00
На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина
На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина
16.01.2026, 10:54

Новости по теме:

01.04.2025
Больше недели боролась: умерла медик, которую ранил дрон РФ на Харьковщине
24.02.2025
«Главная тенденция полномасштабки – мы очень выросли» — парамедик из Харькова
14.08.2024
Россияне убили дроном госпитальерку «Майк» в Харьковской области
14.08.2024
Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области
30.05.2024
25-летняя парамедик «Чека» погибла вчера на Харьковском направлении


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На 91 году жизни умерла известная ученая-генетик Елена Гречанина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 10:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 января, ушла из жизни выдающаяся ученая, врач, педагог, почётная гражданка Харькова и Харьковской области Елена Гречанина. ".