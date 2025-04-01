Больше недели боролась: умерла медик, которую ранил дрон РФ на Харьковщине

О смерти землячки 1 апреля сообщило издание Золочевской громады Харьковской области «Зоря». Медик Наталья Бондарь получила ранение 22 марта.

Тогда российский дрон ударил по женщинам, которые общались на улице у своих домов в приграничном селе Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка).

«Наталья Анатольевна получила тяжелые ранения, все это время врачи боролись за ее жизнь и сделали все от них зависящее, но спасти женщину не удалось, вчера она скончалась», — пишет «Зоря».

Наталья Бондарь — выпускница Богодуховского медицинского училища. Она всю жизнь работала в различных учреждениях здравоохранения, в том числе — в Александровской амбулатории.

«Сколько односельчан благодарны ей за восстановленное здоровье, сколько детей прошло через ее заботливые руки. Особенно тяжело было в начале эпидемии COVID, но и тогда все время оставалась на рабочем месте и продолжала спасать жизни, рискуя своей собственной. Все, кого сводила с ней судьба, вспоминают женщину сердечной и дружелюбной, готовой по первому зову помочь», — отметили журналисты.