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Больше недели боролась: умерла медик, которую ранил дрон РФ на Харьковщине

Происшествия 11:45   01.04.2025
Оксана Горун
Больше недели боролась: умерла медик, которую ранил дрон РФ на Харьковщине Фото: «Зоря»

О смерти землячки 1 апреля сообщило издание Золочевской громады Харьковской области «Зоря». Медик Наталья Бондарь получила ранение 22 марта. 

Тогда российский дрон ударил по женщинам, которые общались на улице у своих домов в приграничном селе Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка).

«Наталья Анатольевна получила тяжелые ранения, все это время врачи боролись за ее жизнь и сделали все от них зависящее, но спасти женщину не удалось, вчера она скончалась», — пишет «Зоря».

Наталья Бондарь — выпускница Богодуховского медицинского училища. Она всю жизнь работала в различных учреждениях здравоохранения, в том числе — в Александровской амбулатории.

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«Сколько односельчан благодарны ей за восстановленное здоровье, сколько детей прошло через ее заботливые руки. Особенно тяжело было в начале эпидемии COVID, но и тогда все время оставалась на рабочем месте и продолжала спасать жизни, рискуя своей собственной. Все, кого сводила с ней судьба, вспоминают женщину сердечной и дружелюбной, готовой по первому зову помочь», — отметили журналисты.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти землячки 1 апреля сообщило издание Золочевской громады Харьковской области «Зоря». Медик Наталья Бондарь получила ранение 22 марта".