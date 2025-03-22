Обстрел села на Харьковщине: трое раненых, за жизнь женщины борются врачи
Вечером 22 марта военные РФ обстреляли село Клиновая-Новоселовка Золочевской громады, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«На эту минуту известно о ранении трех гражданских. Одна из пострадавших — 50-летняя женщина, которая получила тяжелые множественные ранения. Врачи борются за ее жизнь», — сообщил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, Олег Синегубов, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 марта военные РФ обстреляли село Клиновая-Новоселовка Золочевской громады, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".