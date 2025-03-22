Обстрел села на Харьковщине: трое раненых, за жизнь женщины борются врачи

Вечером 22 марта военные РФ обстреляли село Клиновая-Новоселовка Золочевской громады, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На эту минуту известно о ранении трех гражданских. Одна из пострадавших — 50-летняя женщина, которая получила тяжелые множественные ранения. Врачи борются за ее жизнь», — сообщил Синегубов.