Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі
Увечері 22 березня військові РФ обстріляли село Клинова-Новоселівка Золочівської громади, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя», — повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 березня військові РФ обстріляли село Клинова-Новоселівка Золочівської громади, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".