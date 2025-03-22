Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі

Увечері 22 березня військові РФ обстріляли село Клинова-Новоселівка Золочівської громади, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя», — повідомив Синєгубов.