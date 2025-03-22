Live
  • Сб 22.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі

Події 18:52   22.03.2025
Олена Нагорна
Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі

Увечері 22 березня військові РФ обстріляли село Клинова-Новоселівка Золочівської громади, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про поранення трьох цивільних. Одна з постраждалих – 50-річна жінка, яка отримала тяжкі множинні поранення. Лікарі борються за її життя», — повідомив Синєгубов.

Читайте також: У Вовчанську дрон ударив поруч із пенсіонером, який приїхав погодувати собак

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео)
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і бригади «Хартія» (відео)
22.03.2025, 19:29
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
22.03.2025, 19:10
Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі
Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі
22.03.2025, 18:52
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Стрілянина в центрі Харкова: силовики поклали хлопця лицем у підлогу (відео)
Стрілянина в центрі Харкова: силовики поклали хлопця лицем у підлогу (відео)
22.03.2025, 18:33
Світло вимкнуть у частині Харкова на пів дня в неділю – адреси
Світло вимкнуть у частині Харкова на пів дня в неділю – адреси
22.03.2025, 10:26

Новини за темою:

19:10
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
18:52
Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі
18:33
Стрілянина в центрі Харкова: силовики поклали хлопця лицем у підлогу (відео)
17:04
Новини Харкова – головне за 22 березня: фронт, стрілянина, не буде світла
16:58
У Вовчанську дрон ударив поруч із пенсіонером, який приїхав погодувати собак

Ви читали новину: «Обстріл села на Харківщині: троє поранених, за життя жінки борються лікарі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 18:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 березня військові РФ обстріляли село Клинова-Новоселівка Золочівської громади, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".