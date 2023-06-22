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Табачная фабрика Филипп Моррис переезжает из Харькова на Львовщину

Общество 21:17   22.06.2023
Оксана Якушко
Табачная фабрика Филипп Моррис переезжает из Харькова на Львовщину

Фабрика будет находиться во Львовской области, и в регионе создадут более 250 рабочих мест, сообщила компания.

Philip Morris International инвестирует более 30 млн. долларов в запуск нового производства во Львовской области. Это позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем.

Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся в июле 2023 года. Компания ожидает, что производство будет запущено в I квартале 2024 года. На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь предложат работникам харьковского предприятия Филипп Моррис.

Максим Барабаш, генеральный директор Филипп Моррис Украина, сказал: «Открывая это новое предприятие, мы еще раз демонстрируем нашу поддержку Украины. Эта инвестиция олицетворяет нашу преданность как долгосрочного экономического партнера страны. Новое производство на локации, предложенной UkraineInvest, создаст рабочие места, удовлетворит спрос украинского рынка качественной продукцией и поддержит украинскую экономику в тяжелое для страны время. Мы не ждем конца войны – мы инвестируем сейчас».

Филипп Моррис Украина (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 г. и за это время инвестировала в экономику Украины более 700 млн долларов. В 2022 г. ФМУ уплатило в Украине 25,3 млрд грн налогов.

С начала полномасштабной войны в Украине компания обеспечила постоянную поставку своей продукции в Украину благодаря импорту из 8 фабрик PMI и временному партнерству с другим производителем в Украине.

ФМУ продолжает выплачивать зарплаты и, при необходимости, помогает с арендой жилья всем работникам и членам их семей, которые были перемещены в другие регионы Украины или за границу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 21:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фабрика будет находиться во Львовской области, и в регионе создадут более 250 рабочих мест, сообщила компания.".