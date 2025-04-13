Мэр Харькова Терехов об ударе по Сумам: для России террор – это уже привычка
Мэр Харькова Игорь Терехов напомнил, что россиянам для террора не нужна причина, нужна только цель.
«Для россии террор – это уже привычка. Это их каждодневная работа. Им не нужна причина, им нужна только цель. А мы… Мы снова считаем погибших. Снова оплакиваем. Снова хороним тех, кто должен жить. На этот раз – Вербное воскресенье. Святой день. День надежды. А по центру Сум летят ракеты. Просто по людям. Уже больше двадцати зачеркнутых жизней. Навсегда. Детей, взрослых, мам, пап, родных – украинцев. Сумы Харьков с вами! Не словами – сердцем. Потому что мы понимаем. Мы тоже теряли. И продолжаем терять. Но не сломаемся. Никогда», — обратился к сумчанам Игорь Терехов.
Напомним, 13 апреля, в Вербное восресенье, рф нанесла два удара баллистическими ракетами по центру Сум. 21 человек погиб, 83 ранены, из них 7 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: баллистическая ракета, Игорь Терехов, мер Харкова, Сумы, террор, удар;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 13:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов напомнил, что россиянам для террора не нужна причина, нужна только цель.".