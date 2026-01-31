Маршрут электричек сократили в Харьковской области из-за боевых действий
Пресс-служба АТ «Укрзалізниця» проинформировала, что пригородные поезда, которые раньше ходили до села Гусаровка, продолжат высаживать пассажиров раньше — на станции Дубовое.
Ранее этот маршрут уже сокращали — 29, 30 и 31 января. Теперь ограничение продлили и на 1 февраля.
Электрички пойдут так:
➡️ №6809 Близнюки — Гусаровка будет ехать до Дубового.
➡️ №6812/6822 и №6816/6826 Гусаровка — Харьков-Пасс. отправится не из Гусаровки, а из Дубового.
➡️ №6825/6815 и №6823/6813 Харьков-Пасс. — Гусаровка будет следовать по маршруту Харьков-Пас. – Дубовое.
➡️ №6808 Гусаровка — Близнюки — по маршруту Дубовое — Близнюки.
Напомним, изменения в этом маршруте произошли после того, как три «Шахеда» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине, следовавший из Барвенково на запад Украины. В результате ударов загорелся пассажирский вагон, погибли шесть человек.
Также АТ «Укрзалізниця» информирует о том, что пассажиров поездов дальнего следования для преодоления опасного участка пересаживают в автобусы.
«Из соображений безопасности пассажиров на участке Лозовая-Барвенково-Краматорск продолжаем пересаживать на автобусы по объездному маршруту», — проинформировала 31 января пресс-служба УЗ.
