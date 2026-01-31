Маршрут електричок скоротили на Харківщині через бойові дії
Пресслужба АТ “Укрзалізниця” поінформувала, що приміські поїзди, які раніше ходили до села Гусарівка, продовжать висаджувати пасажирів раніше – на станції Дубове.
Перед цим цей маршрут уже скорочували – 29, 30 та 31 січня. Наразі дію обмежень подовжили й на 1 лютого.
Електрички підуть так:
➡️ №6809 Близнюки – Гусарівка їхатиме до Дубового.
➡️ №6812/6822 та №6816/6826 Гусарівка – Харків-Пас. вирушить не з Гусарівки, а з Дубового.
➡️ №6825/6815 та №6823/6813 Харків-Пас. – Гусарівка слідуватиме за маршрутом Харків-Пас. – Дубове.
➡️ №6808 Гусарівка – Близнюки – за маршрутом Дубове – Близнюки.
Нагадаємо, зміни в цьому маршруті відбулися після того, як три “шахеди” атакували пасажирський поїзд на Харківщині, що прямував з Барвінкового на захід України. Внаслідок ударів спалахнув пасажирський вагон, загинули шестеро людей.
Також АТ “Укрзалізниця” інформує про те, що пасажирів потягів далекого прямування для подолання небезпечної ділянки пересаджують до автобусів.
“З міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжуємо пересаджувати на автобуси з об’їзним маршрутом”, – проінформувала 31 січня пресслужба УЗ.
