«День не схожий на інші»: на Куп’янщині напередодні зафіксували один обстріл
Напередодні, 9 жовтня, ворог обстріляв Куп’янщину лише один раз. Начальник РВА Андрій Канашевич припускає, що це пов’язано з погодними умовами.
«Вчора був дуже сильний дощ, вочевидь, це якимось чином впливає на обстріли, тому буквально це такий день, який був не схожий на всі інші», – зазначив Канашевич.
Однак казати, що армія РФ стала менше бити, не можна, продовжує Канашевич.
«Те, що стосується оперативної ситуації, вона залишається незмінною, ворог продовжує свої атакувальні дії, тримаємо оборону. Ворог обстрілює вглибину, обстрілює всі громади, всі вісім громад Куп’янського району», – сказав Канашевич.
Він також розповів, що продовжується евакуація. Особливо інтенсивно – з п’яти громад, що розташовані вздовж річки Оскіл – Дворічанської, Петропавлівської, Курилівської, Кіндрашівської і Куп’янської. За 9 жовтня вивезли 36 людей.
Читайте також: Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр
Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 16:16
