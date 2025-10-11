Live
«Очень важно»: какой фонд предлагает создать мэр Харькова Терехов (видео)

Общество 11:01   11.10.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с предложением создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Он объяснил, что это такое, и зачем это нужно.

«Мы прекрасно понимаем, что чрезвычайные ситуации будут, нам необходимо создать такой фонд, в котором будут резервные трансформаторы для быстрого восстановления и разное энергетическое когенерационное оборудование. Потому что мы имели, к сожалению, случаи, когда целенаправленно на энергетическое оборудование попадали ракеты. И потом это отстраивали, переоборудовали все. Очень важно создать такой фонд для мгновенного оперативного реагирования. Поэтому это мое предложение, и я уверен, что вместе мы выдержим эту зиму», — пояснил мэр.

Он также напомнил, что в 2023 году в Харькове восемь раз перезапускали систему отопления. Терехов акцентирует внимание: это мировой рекорд.

«Такого опыта нет ни у кого и очень хотелось, чтобы ни у кого не было. Но мы понимаем, что зима будет тяжелой, что будут испытания. Что касается перекладки тепловых сетей, в условиях войны мы переложили 500 км тепловых сетей, сделали их новыми, теплоизоляция новая, новые трубы. Кроме этого, – котельные, так называемые «острова котельных». Работаем, очень хотелось бы пройти отопительный сезон стабильно», — сказал Терехов.

Читайте также: Терехов: близок ли Харьков к энергонезависимости (видео)

