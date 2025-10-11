«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив із пропозицією створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Він пояснив, що це таке і навіщо це потрібно.
«Ми чудово розуміємо, що надзвичайні ситуації будуть, нам необхідно створити такий фонд, в якому будуть резервні трансформатори для швидкого відновлення і енергетичне різне когенераційне устаткування. Бо ми мали, на жаль, випадки, коли цілеспрямовано на енергетичне обладнання влучали ракети. І потім це відбудовували, переобладнували все. Дуже важливо сьогодні створити такий фонд для миттєвого оперативного реагування. Тому це моя пропозиція і я впевнений, що разом ми витримаємо цю зиму», – пояснив мер.
Він також нагадав, що у 2023 році у Харкові вісім разів перезапускали систему опалення. Терехов акцентує: це світовий рекорд.
«Такого досвіду немає ні у кого і дуже хотілося, щоб ні в кого не було. Але ми розуміємо, що зима буде важка, що будуть випробування. Що стосується перекладки теплових мереж, в умовах війни ми переклали 500 км теплових мереж, зробили їх новими, теплоізоляція нова, нові труби. Крім цього, – котельні, так звані «острови котелень». Працюємо, дуже хотілося б пройти опалювальний сезон стало», – сказав Терехов.
Читайте також: Терехов: чи близький Харків до енергонезалежності (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, фонд, ЧС;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 11:01;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив із пропозицією створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Він пояснив, що це таке і навіщо це потрібно.".