«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив із пропозицією створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Він пояснив, що це таке і навіщо це потрібно.

«Ми чудово розуміємо, що надзвичайні ситуації будуть, нам необхідно створити такий фонд, в якому будуть резервні трансформатори для швидкого відновлення і енергетичне різне когенераційне устаткування. Бо ми мали, на жаль, випадки, коли цілеспрямовано на енергетичне обладнання влучали ракети. І потім це відбудовували, переобладнували все. Дуже важливо сьогодні створити такий фонд для миттєвого оперативного реагування. Тому це моя пропозиція і я впевнений, що разом ми витримаємо цю зиму», – пояснив мер.

Він також нагадав, що у 2023 році у Харкові вісім разів перезапускали систему опалення. Терехов акцентує: це світовий рекорд.

«Такого досвіду немає ні у кого і дуже хотілося, щоб ні в кого не було. Але ми розуміємо, що зима буде важка, що будуть випробування. Що стосується перекладки теплових мереж, в умовах війни ми переклали 500 км теплових мереж, зробили їх новими, теплоізоляція нова, нові труби. Крім цього, – котельні, так звані «острови котелень». Працюємо, дуже хотілося б пройти опалювальний сезон стало», – сказав Терехов.