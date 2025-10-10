Live
Терехов: чи близький Харків до енергонезалежності

Суспільство 14:51   10.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Терехов: чи близький Харків до енергонезалежності Фото: АТ “Харківобленерго”

Мер Ігор Терехов заявляє: міська влада робить усе, що від неї залежить стосовно будівництва «енергетичного острова». Запевняє: результати вже бачать всі.

На питання кореспондента МГ «Об’єктив»: «Чи близький Харків до енергонезалежності?», Терехов відповів так:

«Я хочу, щоб всі розуміли. Все, що залежало від нас, як міської влади, щодо будівництва так званого «енергетичного острова», ми робимо і продовжуємо робити. Дуже багато зроблено, і результати бачать всі. Не можу багато коментувати, бо це таємниця, але дуже багато того, що сьогодні працювало, попри все, завдяки цьому. Що стосується аварійних виключень, то так, це стосувалося і житлового фонду, і промислових об’єктів, це була критична аварійна ситуація по всій Україні. Вона не залежала ні від міста, ні від області», – зазначив міський голова.

Читайте також: Транспорт працює, вода є: ситуація в Харкові на тлі відключень – Терехов

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
