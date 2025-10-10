Терехов: близок ли Харьков к энергонезависимости
Мэр Игорь Терехов заявляет: городские власти делают все, что от них зависит относительно строительства «энергетического острова». Уверяет: результаты уже видят все.
На вопрос корреспондента МГ «Объектив»: «Близок ли Харьков к энергонезависимости?», Терехов ответил так:
«Я хочу, чтобы все понимали. Все, что зависело от нас, как городских властей относительно строительства так называемого «энергетического острова», мы делаем и продолжаем делать. Очень многое сделано, и результаты видят все. Не могу много комментировать, потому что это тайна, но очень много того, что сегодня работало, несмотря ни на что, благодаря этому. Что касается аварийных отключений, то да это касалось и жилищного фонда, и промышленных объектов, это была критическая аварийная ситуация по всей Украине. Она не зависела ни от города, ни от области», – отметил городской голова.
Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 14:51
