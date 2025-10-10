Транспорт работает, вода есть: ситуация в Харькове на фоне отключений – мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: несмотря на аварийные отключения света, которые ввели в городе утром, транспорт курсирует, проблем с водоснабжением нет.

«На самом деле все, что зависело от городских властей, мы сделали. И транспорт работал, помимо этого, водоснабжение. Что касается аварийных отключений, то это дали указание «Харьковоблэнерго», потому что вообще по Украине не хватало напряжения. И они в аварийном порядке разработали графики отключений», — сказал мэр журналистам.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате массированного удара по энергетике Украины обесточено более 200 тысяч абонентов в Харькове. Синегубов не взялся прогнозировать, когда горожанам вернут свет.

Позже министр энергетики Украины Светлана Гринчук информировала: специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах отменили, но обычные графики продолжают действовать.