Транспорт працює, вода є: ситуація в Харкові на тлі відключень – Терехов

Суспільство 14:37   10.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Транспорт працює, вода є: ситуація в Харкові на тлі відключень – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: попри аварійні відключення світла, що ввели в місті вранці, транспорт курсує, проблем із водопостачанням немає.

«Насправді все, що залежало від міської влади, ми зробили. І транспорт працював, крім цього, водопостачання. Що стосується аварійних відключень, то це дали вказівку «Харківобленерго», бо взагалі по Україні не вистачало напруги. І вони в аварійному порядку, розробили графіки відключень», – сказав мер журналістам.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок масованого удару по енергетиці України знеструмлено понад 200 тисяч абонентів в Харкові. Синєгубов не взявся прогнозувати, коли містянам повернуть світло.

Пізніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук інформувала: спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах скасували, але звичайні графіки продовжують діяти.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
