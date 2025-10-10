У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук інформує: спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах скасували, але звичайні графіки продовжують діяти.

Доповнено о 13:55. АТ «Харківобленерго» повідомляє, що завдяки виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів Харківської області, а також Дніпропетровської і Сумської.

«Відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному постраждалому регіоні. Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях», – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.

13:04. «Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців. Доповіла президенту України та прем’єр-міністру про наслідки російської атаки, оцінку збитків і конкретні кроки щодо відновлення. Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині», – написала Гринчук.

Тим часом в Ізюмській МВА попередньо повідомили, що світло ввімкнулось по всій громаді. Відновили свою роботу і обʼєкти водопостачання і водовідведення.

Світло почали повертати і в Балаклійській громаді, повідомляє місцева МВА.

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені.

За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.