У Харкові скасували графіки аварійних відключень. Де повернули світло
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук інформує: спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах скасували, але звичайні графіки продовжують діяти.
Доповнено о 13:55. АТ «Харківобленерго» повідомляє, що завдяки виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів Харківської області, а також Дніпропетровської і Сумської.
«Відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному постраждалому регіоні. Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях», – йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.
13:04. «Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців. Доповіла президенту України та прем’єр-міністру про наслідки російської атаки, оцінку збитків і конкретні кроки щодо відновлення. Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині», – написала Гринчук.
Тим часом в Ізюмській МВА попередньо повідомили, що світло ввімкнулось по всій громаді. Відновили свою роботу і обʼєкти водопостачання і водовідведення.
Світло почали повертати і в Балаклійській громаді, повідомляє місцева МВА.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. УЗа даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений.
Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.
Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені.
За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.
