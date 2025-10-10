В Харькове отменили график аварийных отключений. Где в регионе вернули свет
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук информирует: специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах отменили, но обычные графики продолжают действовать.
Дополнено в 13:55. АО «Харьковоблэнерго» сообщает, что благодаря выполненным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем ограничений для потребителей Харьковской области, а также Днепропетровской и Сумской.
«Восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики продолжаются в каждом пострадавшем регионе. Аварийные обесточения вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях», — говорится в сообщении.
Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.
13:04. «Энергетики немедленно приступили к оценке убытков и ремонтных работ, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Доложила президенту Украины и премьер-министру о последствиях российской атаки, оценке ущерба и конкретных шагах по восстановлению. Самая сложная ситуация в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской», — написала Гринчук.
Тем временем в Изюмской ГВА предварительно сообщили, что свет включили по всей громаде. Возобновили свою работу и объекты водоснабжения и водоотведения.
Свет начали возвращать и в Балаклейской громаде, сообщает местная ГВА.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен.
Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.
Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Вскоре сложившиеся графики будут обнародованы.
По данным главы ХОВА Олега Синегубов, в результате массированного удара по энергетике Украины обесточены более 200 тысяч абонентов в Харькове
