Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути

Транспорт 07:13   29.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути Фото: ХМР

Як передають у пресслужбі мерії, сьогодні, 29 жовтня, з 9:00 до 18:00 тролейбуси №12 та №40 курсуватимуть по-новому. 

“Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе, буде припинений. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів”, – уточнили у міськраді.

Таким чином, сьогодні тролейбуси курсуватимуть сьогодні так:

  • №12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
  • №40: розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.

“У період змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус за маршрутом: пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – Центральний парк”, – додали в мерії.

Читайте також: Як відключатимуть світло у Харкові та області 29 жовтня — графік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
