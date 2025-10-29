Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути
Як передають у пресслужбі мерії, сьогодні, 29 жовтня, з 9:00 до 18:00 тролейбуси №12 та №40 курсуватимуть по-новому.
“Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе, буде припинений. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів”, – уточнили у міськраді.
Таким чином, сьогодні тролейбуси курсуватимуть сьогодні так:
- №12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
- №40: розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.
“У період змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус за маршрутом: пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – Центральний парк”, – додали в мерії.
Читайте також: Як відключатимуть світло у Харкові та області 29 жовтня — графік
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: движение транспорта, транспорт, трллеейбус, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 07:13;