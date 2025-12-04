Завтра в части Новобаварского района отключат газ
В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что из-за запланированных работ завтра, 5 декабря, в части Новобаварского района отключат газ.
Специалисты планируют провести некоторые ремонтные работы на системе газоснабжения. Ввиду этого без голубого топлива будут абоненты по таким адресам:
- переулок Верхний – все дома;
- улица Бугрименко – д. 15-А, 15.
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.
Читайте также: Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Завтра в части Новобаварского района отключат газ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 09:20;