Завтра в части Новобаварского района отключат газ

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что из-за запланированных работ завтра, 5 декабря, в части Новобаварского района отключат газ.

Специалисты планируют провести некоторые ремонтные работы на системе газоснабжения. Ввиду этого без голубого топлива будут абоненты по таким адресам:

переулок Верхний – все дома;

улица Бугрименко – д. 15-А, 15.

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.