Live

Завтра в части Новобаварского района отключат газ

Общество 09:20   04.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в части Новобаварского района отключат газ

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что из-за запланированных работ завтра, 5 декабря, в части Новобаварского района отключат газ. 

Специалисты планируют провести некоторые ремонтные работы на системе газоснабжения. Ввиду этого без голубого топлива будут абоненты по таким адресам:

  • переулок Верхний – все дома;
  • улица Бугрименко – д. 15-А, 15.

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

Читайте также: Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
03.12.2025, 20:48
Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково, удары РФ
Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково, удары РФ
04.12.2025, 08:52
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
03.12.2025, 19:13
Сегодня 4 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 декабря 2025: какой праздник и день в истории
04.12.2025, 06:00
В Харькове до понедельника перекрыли дороги – транспорт курсирует по-новому
В Харькове до понедельника перекрыли дороги – транспорт курсирует по-новому
04.12.2025, 09:55

Новости по теме:

02.12.2025
Сегодня 2 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025
Отключения отменяются: газовщики сообщили об изменениях в графиках
27.11.2025
Сразу два района Харькова завтра будут без газа
26.11.2025
Завтра часть Холодногорского района будет без газа – адреса
25.11.2025
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра в части Новобаварского района отключат газ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что из-за запланированных работ завтра, 5 декабря, в части Новобаварского района отключат газ. ".