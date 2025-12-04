Live

Завтра у частині Новобаварського району відключать газ

Суспільство 09:20   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що через заплановані роботи завтра, 5 грудня, в частині Новобаварського району відключать газ. 

Фахівці планують виконати деякі ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це без блакитного палива будуть абоненти за такими адресами:

  • провулок Верхній – усі будинки;
  • вулиця Бугрименка – б. 15-А, 15.

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.

