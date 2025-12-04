Завтра у частині Новобаварського району відключать газ
У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що через заплановані роботи завтра, 5 грудня, в частині Новобаварського району відключать газ.
Фахівці планують виконати деякі ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це без блакитного палива будуть абоненти за такими адресами:
- провулок Верхній – усі будинки;
- вулиця Бугрименка – б. 15-А, 15.
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.
Читайте також: Мер Харкова про бюджет 2026: “Як ми наполягали”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газовщики, ремонтные работы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Завтра у частині Новобаварського району відключать газ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 09:20;