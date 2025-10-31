Обокрал двух пенсионерок на 150 тысяч гривен: рецидивист «сядет» на семь лет

54-летний рецидивист получил приговор за две кражи в Харькове, передают в облпрокуратуре.

В течение этого года мужчина обокрал сразу двух пенсионерок. В январе он нашел кредитную карту, однако возвращать владелице – пожилой женщине, – не стал. Вместо этого он отправился в магазины и закупился разными товарами на 20 тысяч гривен. После чего выбросил кредитку.

«В апреле 2025 года рецидивист встретил на улице 94-летнюю пенсионерку и, воспользовавшись доверием, помог занести воду в квартиру. Когда никто не наблюдал, мужчина похитил телевизор, ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 130 000 гривен», – пишут правоохранители.

На суде вор признал свою вину. В результате суд вынес ему приговор – теперь мужчина отправится в тюрьму на семь с половиной лет.