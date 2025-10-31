Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років

54-річний рецидивіст отримав вирок за дві крадіжки в Харкові, передають в облпрокуратурі.

Протягом цього року чоловік обікрав одразу двох пенсіонерок. У січні він знайшов кредитну картку, проте повертати власниці – літній жінці, – не став. Натомість він вирушив до магазинів і закупився різними товарами на 20 тисяч гривень. Після цього викинув кредитку.

“У квітні 2025 року рецидивіст зустрів на вулиці 94-річну пенсіонерку і, скориставшись її довірою, допоміг занести воду до квартири. Коли ніхто не спостерігав, чоловік викрав телевізор, ювелірні вироби та грошові кошти на суму понад 130 000 гривень”, – пишуть правоохоронці.

На суді злодій визнав свою провину. У результаті суд виніс йому вирок – тепер чоловік вирушить до в’язниці на сім із половиною років.