Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років
54-річний рецидивіст отримав вирок за дві крадіжки в Харкові, передають в облпрокуратурі.
Протягом цього року чоловік обікрав одразу двох пенсіонерок. У січні він знайшов кредитну картку, проте повертати власниці – літній жінці, – не став. Натомість він вирушив до магазинів і закупився різними товарами на 20 тисяч гривень. Після цього викинув кредитку.
“У квітні 2025 року рецидивіст зустрів на вулиці 94-річну пенсіонерку і, скориставшись її довірою, допоміг занести воду до квартири. Коли ніхто не спостерігав, чоловік викрав телевізор, ювелірні вироби та грошові кошти на суму понад 130 000 гривень”, – пишуть правоохоронці.
На суді злодій визнав свою провину. У результаті суд виніс йому вирок – тепер чоловік вирушить до в’язниці на сім із половиною років.
Читайте також: Убив та розчленував знайомого: підлітка судитимуть у Харкові – прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: приговор, прокуратура, рецидивист, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 10:52;