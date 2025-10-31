Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років

Події 10:52   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років

54-річний рецидивіст отримав вирок за дві крадіжки в Харкові, передають в облпрокуратурі. 

Протягом цього року чоловік обікрав одразу двох пенсіонерок. У січні він знайшов кредитну картку, проте повертати власниці – літній жінці, – не став. Натомість він вирушив до магазинів і закупився різними товарами на 20 тисяч гривень. Після цього викинув кредитку.

“У квітні 2025 року рецидивіст зустрів на вулиці 94-річну пенсіонерку і, скориставшись її довірою, допоміг занести воду до квартири. Коли ніхто не спостерігав, чоловік викрав телевізор, ювелірні вироби та грошові кошти на суму понад 130 000 гривень”, – пишуть правоохоронці.

На суді злодій визнав свою провину. У результаті суд виніс йому вирок – тепер чоловік вирушить до в’язниці на сім із половиною років.

Читайте також: Убив та розчленував знайомого: підлітка судитимуть у Харкові – прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
31.10.2025, 11:47
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення
Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення
31.10.2025, 09:05
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
31.10.2025, 09:36
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
31.10.2025, 11:11
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
31.10.2025, 10:15

Новини за темою:

30.10.2025
Посадовець лісництва на Харківщині працював на ворога – суд виніс вирок
29.10.2025
Харків’янку посадили на 15 років за державну зраду: чим допомагала РФ
29.10.2025
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
28.10.2025
Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство
23.10.2025
На Харківщині засудили підполковника РФ: які накази віддавав


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обікрав двох пенсіонерок на 150 тисяч гривень: рецидивіст “сяде” на сім років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 10:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "54-річний рецидивіст отримав вирок за дві крадіжки в Харкові, передають в облпрокуратурі. ".