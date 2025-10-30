Вбив і розчленував знайомого: підлітка судитимуть в Харкові – прокуратура
Правоохоронці передали до суду справу 17-річного хлопця. Слідство вважає, що він убив і розчленував ровесника, до якого ревнував свою дівчину.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що злочин стався пізно ввечері 12 липня у лісосмузі в Індустріальному районі. Тоді, за даними правоохоронців, між двома 17-річними хлопцями виник конфлікт.
«Причиною сварки стали ревнощі обвинуваченого до ровесника через дівчину, а також тривалі особисті образи. Згодом він повідомив про злочин своїй дівчині. Коли вони разом повернулися до лісосмуги, дівчина побачила тіло загиблого. У її присутності підліток розчленував тіло за допомогою пилки та сокири: частини запакував у сміттєві пакети й закопав неподалік, а тулуб скинув у колектор. Після цього хлопець спалив одяг, у якому був під час злочину», – встановило слідство.
Дівчина пояснила правоохоронцям, що фігурант раніше неодноразово скаржився на конфлікти з потерпілим і говорив про наміри «помститися». Вона перебувала у шоці та не могла одразу повідомити про подію. Лише після спілкування зі слідчими дівчина надала детальні свідчення й допомогла встановити місцезнаходження тіла.
Підлітку інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Зараз він перебуває у СІЗО. Справу розглядатиме Індустріальний районний суд.
