Убил и расчленил знакомого: подростка будут судить в Харькове – прокуратура
Правоохранители передали в суд дело 17-летнего парня. Следствие считает, что он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что преступление произошло поздно вечером 12 июля в лесополосе в Индустриальном районе. Тогда, по данным правоохранителей, между двумя 17-летними парнями возник конфликт.
«Причиной ссоры стала ревность обвиняемого к ровеснику из-за девушки, а также длительные личные оскорбления. Впоследствии он сообщил о преступлении своей девушке. Когда они вместе вернулись к лесной полосе, девушка увидела тело погибшего. В ее присутствии подросток расчленил тело с помощью пилы и топора: части упаковал в мусорные пакеты и закопал неподалеку, а туловище сбросило в коллектор. После этого парень сжег одежду, в которой находился во время преступления», — установило следствие.
Девушка объяснила правоохранителям, что фигурант ранее неоднократно жаловался на конфликты с потерпевшим и говорил о намерениях «отомстить». Она находилась в шоке и не могла сообщить о событии. Лишь после общения со следователями девушка дала детальные показания и помогла установить местонахождение тела.
Подростку инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Сейчас он находится в СИЗО. Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вбивство, новости Харькова, убийство, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 16:16