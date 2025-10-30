Live
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ

Суспільство 15:00   30.10.2025
Вікторія Яковенко
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці повідомили про підозру українцю, який, за даними правоохоронців, у перші дні повномасштабної війни вступив до лав ЗС РФ та брав участь у боях на Харківщині.

Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про 42-річного уродженця міста Донецьк.

«Узимку 2022 року фігурант добровільно приєднався до так званої «115-ї комендантської бригади днр». Перебував на посаді кулеметника 1-го відділення 2-го взводу 2-ї роти 3-го батальйону цього підрозділу. Оперативники Служби безпеки задокументували участь цього громадянина України в бойових діях проти ЗСУ», – зазначили правоохоронці.

За даними СБУ, у березні 2022 року він здійснював вогневе прикриття окупаційних підрозділів під час штурму населених пунктів Харківського району.

Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, підозру у підготовці теракту в обласному центрі отримав безробітний 54-річний харків’янин. За даними облпрокуратури, раніше він був одним із антимайданівців і намагався захопити будівлю Харківської обладміністрації у 2014 році. За це він уже поніс кримінальну відповідальність.

Читайте також: Інцидент при перевірці документів: на Салтівці копа протягнули по асфальту

Автор: Вікторія Яковенко
