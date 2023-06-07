Контрнаступ України, схоже, розпочався – The Economist

Американські та європейські військові чиновники, які консультують Україну, кажуть, що оборонні рубежі рф можуть бути більш крихкими, ніж передбачалося, і що швидкий штурм — найкращий спосіб звести до мінімуму втрати з українського боку та позбавити російські війська можливості зміцнити місце прориву, повідомляє видання The Economist .

Місяцями у військових колах усього світу точилася гра в угадайку: де і коли Україна почне контрнаступ? Більшість очікувала, що він пройде через Запорізьку область, на півдні країни, можливо, у бік міста Мелітополь, з метою перерізати захоплений російськими військами на початку війни «сухопутний коридор», що з’єднує окупований Крим із рф. Західні офіційні особи очікували, що наступ розпочнеться ще два тижні тому, і деякі з них виявляли нетерпіння.

4 червня – за два дні до річниці Дня “Д” – Висадки в Нормандії і початку звільнення Європи від нацистів – українські війська почали те, що Міноборони рф назвало “широкомасштабним” наступом по п’яти напрямках на південний схід від Донецька.

Західні офіційні особи повідомляють The Economist, що насправді це знаменує початок наступу, причому атаки ведуться і на інших ділянках фронту. Але еліта українських сил ще не з’явився на полі бою.

Одна українська атака відбулася довкола Великої Новосілки, невеликого населеного пункту на південний захід від Донецька. Олександр Ходаковський, командувач російського ополчення в Донецьку, сказав, що Україна продовжила цю атаку, вдавши, що відводить свої сили, а потім завдала удару Новодонецькому, приблизно за 12 км на південний схід. За його словами, українці провели успішний штурм обмеженою ударною групою всього з 10 одиниць бронетехніки, додавши, що вони також порушили зв’язок із рф. Міноборони рф заявило, що Україна перекинула на фронт свої 23 і 31 механізовані бригади, в тому числі два танкові батальйони.

В інших місцях також є успіхи. Передбачається, що українські сили повернули собі територію у західних та північних передмістях Бахмуту. В інших повідомленнях говорилося, що у напрямку Соледара, на північ від Бахмута, точаться бої.

Насправді українські війська були у Новодонецькому на ранок 5 червня, повідомляє українське джерело. “Новини з… лінії фронту з кожною годиною стають все більш тривожними”, – написав один з популярних російських Telegram-каналів. Західний чиновник, який знає ситуацію, каже, що Україна просунулась у цьому районі на 5-6 км. Але в той час як міністерство оборони рф розгорнуло свою кампанію в ЗМІ, вітаючи роль генерала Валерія Герасимова, вищого головнокомандувача рф, в оборонній операції, уряд України дотримувався політики блокування інформації.

Американські та європейські військові чиновники, які консультують Україну, кажуть, що оборонні рубежі Росії можуть бути більш крихкими, ніж передбачалося, і що швидкий штурм — найкращий спосіб звести до мінімуму втрати з українського боку та позбавити російські війська можливості зміцнити місце будь-якого прориву. Вони підозрюють, що Україна була надто обережна у минулому, особливо під час минулорічного наступу в Херсонській області, де її війська, незважаючи на визволення Херсона, дозволили тисячам російських військовослужбовців піти зі своєю технікою.

Якщо Україна справді має намір посилити свої удари в Донецьку, це передбачає східніший напрям наступу, ніж багато хто припускав. Велика Новосілка знаходиться приблизно за 120 км на північ від Бердянська, ключового порту на Азовському морі та частини сухопутного коридору між рф та Кримом. Удар Донецька на південь може також загрожувати Маріуполю, портовому місту, захопленому та зруйнованому рф минулого року.

Російська оборона у Донецьку трохи тонша, ніж у Запоріжжі. Багато зі зменшених резервів рф, особливо з повітряно-десантних військ ВДВ, в останні дні також були перекинуті на північ, в Бахмут, що, ймовірно, відкрило проломи в інших місцях на фронті. Транскордонні рейди, що продовжують підтримувані Україною російські ополченці у Бєлгородській області рф, що відкривають сотні кілометрів додаткових ліній фронту, також виявилися корисним відволікаючим фактором.

Однак основні зусилля України, мабуть, ще попереду. За загальної довжини фронту близько 900 км та 12 наступальних бригад у її розпорядженні Україна не може дозволити собі надто розосередитися. Їй потрібно буде знайти найкращі місця для прориву російських позицій на вузькій ділянці фронту. Завдання, кажуть деякі західні радники, полягає в тому, щоб змусити рф обороняти відразу кілька районів, напружуючи свої підрозділи. Росія неспроможна однаково захищати всю довжину фронту. На цьому етапі Україна все ще промацує російські сили, шукає вразливі місця або створює їх, перш ніж вводити у бій свої найсильніші підрозділи.