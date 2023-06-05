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«На деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій» – Маляр

Події 17:27   05.06.2023
Оксана Якушко
«На деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій» – Маляр

Про зміни на фронті повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Що зараз відбувається? Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», – доповіла Маляр.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ЗСУ рухається доволі широким фронтом і має успіх, займає панівні висоти, повідомила заступниця міністра оборони.

«На півдні – ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», – пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 17:27;

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