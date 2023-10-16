Командир роти харківської ОШБр пояснив причини високих втрат окупантів
Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що відбувається під Куп’янськом та Бахмутом, де воює бригада.
“У противника стоїть чітке завдання – за будь-яку ціну зупинити наступальні дії Сил оборони, а також повернути втрачені позиції. Тому противник по всьому відтинку проводить ударно-штурмові дії, намагаючись відбити втрачені висоти, а також необхідні плацдарми. Застосовують комбіновану живу силу. Це як представники різних ПВК, “Шторм Z” – це ті, які були позбавлені волі на території РФ, так і мобілізовані. Це той ресурс, який для них є “найдешевшим”. Вони його застосовують достатньо масово. І як наслідок багато російських окупантів гине на нашій землі”, – сказав Федоренко в етері нацмарафону.
Він зазначив, що армія РФ активно використовує всі озброєння та технічні засоби, що є в неї. Але Сили оборони утримують усі зайняті позиції, а на окремих ділянках проводять ударно-штурмові дії. На Бахмутському напрямку щодня є просування, а зазвичай штурми росіян націлені на те, щоб вибити Сили оборони з нових захоплених ними позицій.
“Звертаючись до наших громадян, я хочу, щоб ви усвідомлювали, що ті, хто зараз виконує героїчну роботу, – це вчорашні ваші сусіди, які жили поруч із вами, опанували військову професію й зараз на полі бою показують чудеса. Оскільки нас об’єктивно менше, ніж противника, але результати нам вдається забезпечувати набагато більші. Це пов’язано: перше – з достатньо потужним плануванням проведення бойових операцій, друге – з відвагою та розумом особового складу й третє – це звісно реалізація на полі бою за підтримки української нації“, — наголосив командир роти “Ахіллес”.
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Федоренко запевнив: 92 ОШБр та інші бригади, що воюють на Куп’янському та Бахмутському напрямках, “тримають ініціативу повністю на своєму боці”.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ахиллес, Бахмутское направление, війна, купянское направление, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що відбувається під Куп’янськом та Бахмутом, де воює бригада".