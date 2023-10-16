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Командир роты харьковской ОШБр объяснил причины высоких потерь оккупантов

Происшествия 09:17   16.10.2023
Оксана Горун
Командир роты харьковской ОШБр объяснил причины высоких потерь оккупантов Фото: скриншот

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что происходит под Купянском и Бахмутом, где воюет бригада.

«У противника стоит четкая задача – любой ценой остановить наступательные действия Сил обороны, а также вернуть утраченные позиции. Поэтому противник по всему отрезку производит ударно-штурмовые действия, пытаясь отбить утраченные высоты, а также необходимые плацдармы. Используют комбинированную живую силу. Это как представители разных ЧВК, «Шторм Z» – это те, кто был лишен свободы на территории РФ, так и мобилизованные. Это тот ресурс, который для них «самый дешевый». Они применяют его достаточно массово. И как следствие многие российские оккупанты гибнут на нашей земле», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона.

Он отметил, что армия РФ активно использует все имеющиеся у нее вооружения и технические средства. Но Силы обороны удерживают все занятые позиции, а на отдельных участках проводят ударно-штурмовые действия. На Бахмутском направлении ежедневно есть продвижение, а как правило штурмы россиян нацелены на то, чтобы выбить Силы обороны с новых захваченных ими позиций.

«Обращаясь к нашим гражданам, я хочу, чтобы вы осознавали, что те, кто сейчас выполняет героическую работу, — это вчерашние соседи, которые жили рядом с вами, овладели военной профессией и сейчас на поле боя показывают чудеса. Поскольку нас объективно меньше, чем противника, но результаты нам удается обеспечивать гораздо большие. Это связано: первое – с достаточно мощным планированием проведения боевых операций, второе – с отвагой и умом личного состава и третье – это, конечно, реализация на поле боя при поддержке украинской нации», — подчеркнул командир роты «Ахиллес».

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Федоренко заверил: 92 ОШБр и другие бригады, воюющие на Купянском и Бахмутском направлениях, «держат инициативу полностью на своей стороне».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что происходит под Купянском и Бахмутом, где воюет бригада".