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ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине

Мир 08:03   16.10.2023
Оксана Горун
ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке опроверг все заявления российских «военкоров» об «успехах на Купянском направлении».

«15 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились каких-либо подтвержденных успехов», — сообщили в ISW.

При этом россияне продолжают «добиваться успехов» в отчетах своих Z-блогеров. За прошедшие сутки они успели придумать продвижение в районе Орлянки, вытеснение украинских сил с позиций в районе Синьковки, Лимана Первого и Степовой Новоселки. Некоторые разошлись так, что заявили о заходе в Синьковку.

«ISW не обнаружила доказательств, подтверждающих эти утверждения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки (19 км к юго-востоку от Купянска). Российский военный блогер заявил, что Синьковка оспаривается, несмотря на некоторые заявления России о том, что российские войска захватили поселение. Другой известный военный блогер заявил, что российские войска безуспешно пытались войти в Синьковку, но ISW не заметил никаких признаков того, что российские войска вошли в поселение», — прокомментировали аналитики.

Читайте также: Ночной ракетный удар, атаки и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке опроверг все заявления российских «военкоров» об «успехах на Купянском направлении»".