ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке опроверг все заявления российских «военкоров» об «успехах на Купянском направлении».

«15 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились каких-либо подтвержденных успехов», — сообщили в ISW.

При этом россияне продолжают «добиваться успехов» в отчетах своих Z-блогеров. За прошедшие сутки они успели придумать продвижение в районе Орлянки, вытеснение украинских сил с позиций в районе Синьковки, Лимана Первого и Степовой Новоселки. Некоторые разошлись так, что заявили о заходе в Синьковку.

«ISW не обнаружила доказательств, подтверждающих эти утверждения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки (19 км к юго-востоку от Купянска). Российский военный блогер заявил, что Синьковка оспаривается, несмотря на некоторые заявления России о том, что российские войска захватили поселение. Другой известный военный блогер заявил, что российские войска безуспешно пытались войти в Синьковку, но ISW не заметил никаких признаков того, что российские войска вошли в поселение», — прокомментировали аналитики.