ISW не видит признаков присутствия войск РФ в Синьковке на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке опроверг все заявления российских «военкоров» об «успехах на Купянском направлении».
«15 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились каких-либо подтвержденных успехов», — сообщили в ISW.
При этом россияне продолжают «добиваться успехов» в отчетах своих Z-блогеров. За прошедшие сутки они успели придумать продвижение в районе Орлянки, вытеснение украинских сил с позиций в районе Синьковки, Лимана Первого и Степовой Новоселки. Некоторые разошлись так, что заявили о заходе в Синьковку.
«ISW не обнаружила доказательств, подтверждающих эти утверждения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки (19 км к юго-востоку от Купянска). Российский военный блогер заявил, что Синьковка оспаривается, несмотря на некоторые заявления России о том, что российские войска захватили поселение. Другой известный военный блогер заявил, что российские войска безуспешно пытались войти в Синьковку, но ISW не заметил никаких признаков того, что российские войска вошли в поселение», — прокомментировали аналитики.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, сводка, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке опроверг все заявления российских «военкоров» об «успехах на Купянском направлении»".