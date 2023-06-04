“Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде”, – Міноборони (відео)
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відеоролик, у якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.
На оприлюдненому відеоролику Міноборони показало військових, які підносять палець до вуст.
“Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде”, – підписала відео Маляр.
Відео: Анна Маляр
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відеоролик, у якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.".