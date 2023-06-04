«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — Минобороны (видео)
Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.
На обнародованном видеоролике Минобороны показало военных, которые подносят палец к устам.
«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — подписала видео Маляр.
Видео: Анна Маляр
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 17:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.".