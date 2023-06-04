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«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — Минобороны (видео)

Политика 17:00   04.06.2023
Елена Нагорная
«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — Минобороны (видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.

На обнародованном видеоролике Минобороны показало военных, которые подносят палец к устам.

«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — подписала видео Маляр.

Видео: Анна Маляр

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.".