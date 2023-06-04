«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — Минобороны (видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видеоролик, в котором намекнули о контрнаступлении, отметив, что объявления о его начале не будет.

На обнародованном видеоролике Минобороны показало военных, которые подносят палец к устам.

«Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», — подписала видео Маляр.

Видео: Анна Маляр